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7 лютого • оновлено в 08:46
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Toyota зробила "зухвалу" версію Camry для Росії

5.1т
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Компанія Toyota вирішила порадувати російських покупців моделі Camry випуском ексклюзивної версії S-Edition.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Росії стартували продажі нової модифікації седана Toyota Camry S-Edition.

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

toyoyta.ru

На думку російських маркетологів, "Спеціальна серія Toyota Camry S-Edition з першого погляду заявляє про свою перевагу унікальним чорно-білим виконанням кузова. Двобарвні 18-дюймові диски, зухвалі накладки на бампери з червоними акцентами і задні ліхтарі з чорною окантовкою додають екстер'єру ще більше динаміки і підкреслюють характер переможця ".

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

Toyota Camry S-Edition для російського ринку

toyoyta.ru

Новинку, яка оснащується 2,5-літровим бензиновим мотором потужністю 181 к.с., оцінили в 2 млн 104 тисячі рублів (816 145 грн.).

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
авто новини Toyota
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Виня Ксения, ш...лавешка, ты где? Жду комментариев к новости!
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Александрович Валера
Александрович Валера
И в Питере и будут производить
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот к чему эта статья ? Нет например такая - для мощных Украинцев сделали мощную ТАВОТУ - 999 л.с. Подарок каждому мощному ветерану УБД,немощные россияне охудели все в бессильной злобе !
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Юг Руси
Юг Руси
Minaev Alexey, Таврию или Шанс, "мощные и крутые" для вукроинцив сделают! ))))))
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