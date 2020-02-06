Toyota зробила "зухвалу" версію Camry для Росії

Компанія Toyota вирішила порадувати російських покупців моделі Camry випуском ексклюзивної версії S-Edition.
Як стало відомо OBOZREVATEL, в Росії стартували продажі нової модифікації седана Toyota Camry S-Edition.
Toyota Camry S-Edition для російського ринку
toyoyta.ru
Toyota Camry S-Edition для російського ринку
toyoyta.ru
На думку російських маркетологів, "Спеціальна серія Toyota Camry S-Edition з першого погляду заявляє про свою перевагу унікальним чорно-білим виконанням кузова. Двобарвні 18-дюймові диски, зухвалі накладки на бампери з червоними акцентами і задні ліхтарі з чорною окантовкою додають екстер'єру ще більше динаміки і підкреслюють характер переможця ".
Toyota Camry S-Edition для російського ринку
toyoyta.ru
Toyota Camry S-Edition для російського ринку
toyoyta.ru
Toyota Camry S-Edition для російського ринку
toyoyta.ru
Новинку, яка оснащується 2,5-літровим бензиновим мотором потужністю 181 к.с., оцінили в 2 млн 104 тисячі рублів (816 145 грн.).
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".