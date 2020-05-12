Toyota відверто здивувала: 10 найпопулярніших авто в світі
До середини 2020-го аналітики остаточно підвели підсумки глобального продажу автомобілів за минулий рік. Завдяки опублікованою статистикою, була складена десятка найпопулярніших машин на планеті.
Як порахував портал BSCB (Best Selling Car Blog), який спеціалізується на моніторингу продажу транспорту по всій планеті, загалом 2019 році було продано понад 65,5 млн легкових авто (статистика охоплює 140 країн). При цьому найпопулярнішою моделлю стала (ось вже 15 рік поспіль) Toyota Corolla. На її рахунку – майже 1,5 млн проданих екземплярів.
На другому і третьому місці розташувалися пікап Ford F-Series і Toyota RAV4. На їхньому рахунку в середньому по мільйону проданих одиниць. РАВ4 здивував тут багатьох – мало хто чекав від нього таких цифр. В цілому ж ТОП-10 виглядає наступним чином:
Toyota Corolla – 1 428 932 од.
Ford F-Series – 1 070 348
Toyota RAV4 – 961 918
Honda CR-V – 832 237
Honda Civic – 817 902
Volkswagen Tiguan – 770 084
Nissan X-Trail – 761 081
Ram 1500/2500/3500 – 754 172
Nissan Sylphy – 729 218
Volkswagen Polo – 724 508
Окремо фахівці відзначили Volkswagen T-Cross – він став найпопулярнішою новинкою минулого року. Побудований на базі вищезгаданого Polo новий кросовер розійшовся тиражем приблизно у 180 000 од.
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