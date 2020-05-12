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12 травня • оновлено в 18:39
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Toyota відверто здивувала: 10 найпопулярніших авто в світі

1.7т
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До середини 2020-го аналітики остаточно підвели підсумки глобального продажу автомобілів за минулий рік. Завдяки опублікованою статистикою, була складена десятка найпопулярніших машин на планеті.

Як порахував портал BSCB (Best Selling Car Blog), який спеціалізується на моніторингу продажу транспорту по всій планеті, загалом 2019 році було продано понад 65,5 млн легкових авто (статистика охоплює 140 країн). При цьому найпопулярнішою моделлю стала (ось вже 15 рік поспіль) Toyota Corolla. На її рахунку – майже 1,5 млн проданих екземплярів.

Volkswagen T-Cross - найбільш популяна модель

Volkswagen T-Cross - найбільш популяна модель

Best Selling Car Blog

На другому і третьому місці розташувалися пікап Ford F-Series і Toyota RAV4. На їхньому рахунку в середньому по мільйону проданих одиниць. РАВ4 здивував тут багатьох – мало хто чекав від нього таких цифр. В цілому ж ТОП-10 виглядає наступним чином:

  1. Toyota Corolla – 1 428 932 од.

  2. Ford F-Series – 1 070 348

  3. Toyota RAV4 – 961 918

  4. Honda CR-V – 832 237

  5. Honda Civic – 817 902

  6. Volkswagen Tiguan – 770 084

  7. Nissan X-Trail – 761 081

  8. Ram 1500/2500/3500 – 754 172

  9. Nissan Sylphy – 729 218

  10. Volkswagen Polo – 724 508

Окремо фахівці відзначили Volkswagen T-Cross – він став найпопулярнішою новинкою минулого року. Побудований на базі вищезгаданого Polo новий кросовер розійшовся тиражем приблизно у 180 000 од.

Volkswagen T-Cross - найбільш затребувана новинка

Volkswagen T-Cross - найбільш затребувана новинка

Best Selling Car Blog

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota Ford Volkswagen Honda Nissan
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