Toyota зменшила RAV4 та назвала Corolla Cross

Новий кросовер Toyota Corolla Cross виявиться компактнішим за RAV4. Скоріш за все, автомобіль також буде дешевшим. Офіційно новий SUV повинні представити в цьому році восени.

Новинка побудована на модульній платформі в рамках архітектури TNGA. За цією технологією розроблено всі нові моделі Тойота, такі як кросовер РАВ 4 і Королла. Але саме з останньою у компактного SUV буде найбільша спорідненість з технічної точки зору.

У задній частині Toyota Corolla Cross вже помітно схожість з Тойота РАВ 4 7car.tw

Поки про дизайн новинки нічого не відомо, але дорогами вже катаються закамуфльовані передсерійні прототипи. Завдяки їм можна розгледіти деякі подробиці зовнішності нового кросовера Тойота.

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У передній частині, судячи з усього, з'явиться багаторівнева решітка з горизонтальними повітрозабірниками і вузькі фари, які можуть розташувати в два "поверхи". Такий прийом виділить новинку на тлі інших кросоверів Toyota.

Спереду новий Toyota Corolla Cross виглядає складно, проте дизайн прихований під камуфляжем community.headlightmag.com

Задня частина характерними ліхтарями та впізнаваною формою багажних дверцят дуже нагадує Toyota RAV4. За інформацією деяких ЗМІ, в оснащення можуть увійти бензинові 1.8 і 2.0, а також гібридна силова установка на базі першого мотору.

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В першу чергу нова модель вирушить на ринки Південної Америки та Азії, поява в Європі поки під питанням. Тут дуже високим попитом користується Тойота РАВ 4, тому дешевший варіант схожої машини може відвернути увагу покупців.

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