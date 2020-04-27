Toyota згадала про модель, що краща за Camry

На глобальному ринку Toyota відома завдяки своєму великому седану Camry, який є одним з найпопулярніших автомобілів у класі. Але в Японії компанія пропонує дещо краще.

Седан Toyota Crown – легендарна модель для виробника. На даний момент на ринку присутнє 15-е покоління машини. Ім'я Crown святкує в цьому році 65-річний ювілей. До цієї події приурочені дві спецверсії моделі.

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі toyota.com

Модифікації RS Limited та RS Four Limited доступні в комплектаціях S Elegance Style II та S Four Elegance Style II. Особливі святкові автомобілі відрізняються від стандартної Тойота Краун 18-дюймовими колісними дисками нового дизайну, покращенним оздобленням інтер'єру з алькантарою і натуральним деревом, підігрівом сидінь і декількома кольорами оббивки на вибір.

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі toyota.com

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі toyota.com

Крім того, доступна нова інформаційно-розважальна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Спеціальні Toyota Crown можна обрати з однією із декількох силових установок: з бензиновим двигуном об'ємом 2 л потужністю 245 к.с. та двома гібридними системами з моторами на 2,5 л (226 к.с.) і 3,5 л (359 к.с.).

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі toyota.com

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі toyota.com

Залежно від обраної модифікації та набору опцій, купити Toyota Crown в Японії можна в діапазоні від $44 000 до $68 000.

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі toyota.com

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