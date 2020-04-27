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27 квітня • оновлено в 15:17
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Toyota згадала про модель, що краща за Camry

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На глобальному ринку Toyota відома завдяки своєму великому седану Camry, який є одним з найпопулярніших автомобілів у класі. Але в Японії компанія пропонує дещо краще.

Седан Toyota Crown – легендарна модель для виробника. На даний момент на ринку присутнє 15-е покоління машини. Ім'я Crown святкує в цьому році 65-річний ювілей. До цієї події приурочені дві спецверсії моделі.

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

toyota.com

Модифікації RS Limited та RS Four Limited доступні в комплектаціях S Elegance Style II та S Four Elegance Style II. Особливі святкові автомобілі відрізняються від стандартної Тойота Краун 18-дюймовими колісними дисками нового дизайну, покращенним оздобленням інтер'єру з алькантарою і натуральним деревом, підігрівом сидінь і декількома кольорами оббивки на вибір.

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

toyota.com

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

toyota.com

Крім того, доступна нова інформаційно-розважальна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Спеціальні Toyota Crown можна обрати з однією із декількох силових установок: з бензиновим двигуном об'ємом 2 л потужністю 245 к.с. та двома гібридними системами з моторами на 2,5 л (226 к.с.) і 3,5 л (359 к.с.).

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

toyota.com

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

toyota.com

Залежно від обраної модифікації та набору опцій, купити Toyota Crown в Японії можна в діапазоні від $44 000 до $68 000.

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

Особлива Toyota Crown відзначає 65 років моделі

toyota.com

На глобальному ринку Toyota Camry – найкрутіший седан компанії

На глобальному ринку Toyota Camry – найкрутіший седан компанії

toyota.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Toyota представила свій найменший кросовер.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota гібрид нові авто авто
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