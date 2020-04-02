Toyota з дизайном Ferrari продають за ціною Daewoo Lanos

В Україні виставили на продаж незвичайний автомобіль. Ця стара Тойота, але стілізіованная під Феррарі.

Йдеться про купе Toyota MR2 1990 року, яка "повторює" дизайн рідкісного Ferrari 360 Challenge Stradale.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

У автомобіля характерні бампери, оптика, зокрема, круглі задні ліхтарі (фірмова фішка автомобілів з Маранелло), а також двоколірне забарвлення кузова – основний чорний і білі смуги, які тягнуться від капота до кришки багажника.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

У салоні ж цієї Тойоти – логотип Ferrari на кермі і вставки під карбон.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

А ось під капотом не знайти V12 чи навіть V8 – тут встановлений штатний 2,0-літровий чотирициліндровий агрегат.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

Продається автомобіль за 4 300 доларів; для порівняння стільки ж на вторинному ринку в середньому коштує Daewoo Lanos.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж найнезвичайніший Daewoo Lanos в світі.

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