Toyota виводить на український ринок абсолютну новинку з витратою палива 3,1 л/100 км

В Україні стартує продаж нового хетчбека Toyota Yaris, причому відразу в просунутій версії Hybrid. Одне з головних переваг новинки – низьке споживання палива, в комбінованому циклі воно становить 3,1 л на 100 км.

Офіційне представництво Toyota в Україні на своєму сайті повідомило, що поки розпочато лише прийом замовлень на новинку, а ось ціни будуть оголошені пізніше (в грудні). Для розуміння, в Німеччині за базовий Toyota Yaris Hybrid просять від 19 990 євро. До речі, на вітчизняний ринок ця модель вийшла лише в поточному, самому свіжому поколінні, до цього вона офіційно не продавалася.

Toyota Yaris Hybrid Toyota

Toyota Yaris Hybrid є компактним хетчбеком, який приводиться в рух 1,5-літровим бензиновим двигуном (92 к.с.) і електромотором (80 к.с.). Загальна потужність силової установки – 116 сил, до 100 км/год вона прискорює машину за 9,7 сек. На одній електротязі (є також невелика батарея) машина може їхати з максимальною швидкістю 130 км/год. У міських умовах Yaris Hybrid витрачає 2,7 л палива, на шосе – 3,6 л.

Toyota Yaris Hybrid Toyota

У базі нова модель "Тойота" пропонує передніх крісел, клімат-контроль, мультимедіа-систему Toyota Touch 2 з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto і ін. У більш дорогих версій йде також частково шкіряний салон, більш просунуте обладнання і двоколірний забарвлення кузова.

Toyota Yaris Hybrid Toyota

Toyota Yaris Hybrid Toyota

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota вивела на європейський ринок свою саму "прокачану" модель.