Toyota випустила бюджетний Land Cruiser для обраних
Останнім часом Toyota стала частіше випускати спецверсії свого легендарного Land Cruiser (з нагоди його 60-річчя). Але якщо раніше це були більш дорогі модифікації, які додавали зайвої розкоші, то тепер все з точністю до навпаки.
У минулому році японська компанія вивела на ринок особливу модифікацію з приставкою Heritage Edition у назві – покращений "Крузак", призначений для США. Пізніше схожа машина була зроблена в обмеженій кількості для Австралії (більше хрому, плюс з'явився багажник на даху). Нарешті, днями Тойота представила ще один позашляховик Land Cruiser 200 серії Heritage Edition – для покупців з Об'єднаних Арабських Еміратів. І відрізняється він тим, що зроблений під стиль "ретро" і має більш привабливий цінник (не такий дорогий, як звичайна версія).
Дана модифікація виконана на манер класичних Land Cruiser 70 і 80 – це було досягнуто за рахунок спеціальних наклейок на кузові, які відсилають до "тієї" епохи, а також нових дверей багажника – замість однієї підйомної були встановлені двійчасті розпашні дверцята. Також автомобіль отримав "раритетний" заводський повітряний компресор для підкачки коліс, сталеву табличку з індивідуальним номером (всього буде випущено 20 таких "Крузаків") та вишитий напис "Heritage Edition" на оббивці сидінь. До речі, салон зроблений повністю з тканини.
Побудований Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition для ОАЕ на базі самих звичайних модифікацій. Покупцям будуть доступні два варіанти виконання: з атмосферним V6, 5-ступіневою "механікою" та сталевими штампованими колесами, а також з безнаддувних V8, 6-швидкісною автоматичною коробкою й легкосплавними колесами (і ті, і інші йдуть на 17 дюймів).
Позашляховик з мотором V6 оцінений у $46 200, а з двигуном V8 – $61 200. Для порівняння, "американський" Heritage Edition коштував трохи менше 90 000 доларів.
Раніше OBOZREVATEL писав про незвичайному Toyota Land Cruiser, зробленому з дерева.