Toyota випустила бюджетний Land Cruiser для обраних

Останнім часом Toyota стала частіше випускати спецверсії свого легендарного Land Cruiser (з нагоди його 60-річчя). Але якщо раніше це були більш дорогі модифікації, які додавали зайвої розкоші, то тепер все з точністю до навпаки.

У минулому році японська компанія вивела на ринок особливу модифікацію з приставкою Heritage Edition у назві – покращений "Крузак", призначений для США. Пізніше схожа машина була зроблена в обмеженій кількості для Австралії (більше хрому, плюс з'явився багажник на даху). Нарешті, днями Тойота представила ще один позашляховик Land Cruiser 200 серії Heritage Edition – для покупців з Об'єднаних Арабських Еміратів. І відрізняється він тим, що зроблений під стиль "ретро" і має більш привабливий цінник (не такий дорогий, як звичайна версія).

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Дана модифікація виконана на манер класичних Land Cruiser 70 і 80 – це було досягнуто за рахунок спеціальних наклейок на кузові, які відсилають до "тієї" епохи, а також нових дверей багажника – замість однієї підйомної були встановлені двійчасті розпашні дверцята. Також автомобіль отримав "раритетний" заводський повітряний компресор для підкачки коліс, сталеву табличку з індивідуальним номером (всього буде випущено 20 таких "Крузаків") та вишитий напис "Heritage Edition" на оббивці сидінь. До речі, салон зроблений повністю з тканини.

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Побудований Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition для ОАЕ на базі самих звичайних модифікацій. Покупцям будуть доступні два варіанти виконання: з атмосферним V6, 5-ступіневою "механікою" та сталевими штампованими колесами, а також з безнаддувних V8, 6-швидкісною автоматичною коробкою й легкосплавними колесами (і ті, і інші йдуть на 17 дюймів).

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Позашляховик з мотором V6 оцінений у $46 200, а з двигуном V8 – $61 200. Для порівняння, "американський" Heritage Edition коштував трохи менше 90 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про незвичайному Toyota Land Cruiser, зробленому з дерева.

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