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27 січня • оновлено в 19:45
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Toyota відзначилася: ТОП-10 найпопулярніших авто світу за 2019 рік

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Опубліковано рейтинг найпопулярніших авто в світі за 2019 рік. Найбільший привід радості у Toyota: до ТОП-10 увійшло відразу три моделі цієї марки!

Згідно з підрахунками видання focus2move, самим продаваним у 2019 році автомобілем у світі була Toyota Corolla. Вона розійшлася у кількості 1 236 380 штук. Друге місце зайняв американський пікап Ford F-Series. Ця модель знайшла 1 070 234 власників. Третє місце завоювала Toyota RAV4 з показником в 931 852 од.

ТОП-3 авто у 2019 році: Toyota Corolla, Ford F-Series, Toyota RAV4

ТОП-3 авто у 2019 році: Toyota Corolla, Ford F-Series, Toyota RAV4

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Цікаво, що три найпопулярніші моделі у 2019 році також були в ТОПі статистики 2018 року, причому в тому самому порядку.

Яка подальша класифікація за 2019 рік? Четверте місце займає Honda Civic (4-е місце також в 2018 році) – 821 374 штуки.

  • П'яте місце посіла Honda CR-V – 818 928 шт.

  • Шоста позиція у Volkswagen Tiguan – 741 297 шт.

  • Сьоме місце: Ram – 731 895 шт.

  • Восьме місце: Toyota Camry – 690 729 шт.

  • Дев'яте місце: Volkswagen Golf – 687 664 шт.

  • Нарешті, десяте місце: Chevrolet Silverdo – 644 013 шт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти назвали найнадійніші і ненадійні автомобілі віком 2-3 роки.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
рейтинг нові авто Toyota Ford Honda Volkswagen Chevrolet
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