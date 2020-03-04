Toyota відмовилася показувати новий кросовер в інтернеті

Новий кросовер Toyota не показали на Женевському автосалоні. Захід скасували, але проводити онлайн-прем'єру японська компанія відмовилася.

Всі виробники, які планували показувати свої нові автомобілі в рамках автошоу, перейшли в режим онлайн-прем'єр. Як з'ясував OBOZREVATEL, Toyota вирішила не наслідувати приклад інших. Тому в компанії вирішили дочекатися можливості показати компактний кросовер наживо.

У нового кросовера Toyota є задні ліхтарі. Ура toyota.com

При цьому в Toyota не уточнили, коли саме варто чекати на дебют неназваної поки моделі. Можливо, це станеться в США на автошоу в Нью-Йорку, яке заплановане на квітень. Звісно, якщо і його не скасують через поширення коронавірусу.

Компанія показала силует нової моделі toyota.com

Повертаючись до нової моделі Toyota, про неї поки відомо не так багато. Компанія розповсюдила пару тізерів, які виявилися не надто інформативними зображеннями. Але ми знаємо, що маленький кросовер побудований на базі Toyota Yaris.

C-HR – на даний момент найменший кросовер Тойота toyota.com

До того ж, для новинки запропонують гібридну силову установку і повний привід. За розмірами нова Тойота виявиться меншою за інший кросовер – Toyota C-HR. Розмірковуючи про дизайн, можна припустити, що виробник готує адаптований для європейського ринку Daihatsu Rocky. Але для повноти картини варто дочекатися світової прем'єри.

Новий кросовер Daihatsu Rocky може з'явитися в Європі під виглядом Toyota toyota.com

Daihatsu Rocky 2020 toyota.com

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