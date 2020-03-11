Toyota створила розкішний кросовер на базі RAV4

Новий кросовер Toyota Harrier побудували на базі популярного Toyota RAV4 5 покоління. Четверта генерація Harrier не повернулася до платформи Lexus RX, як це було в перших двох поколіннях.

Основу від Тойота РАВ 4 модифікували для Toyota Harrier, який завжди позиціонувався як модель більш високого класу. При спільній колісній базі (2690 мм) довжина нового Harrier буде більшою – 4740 мм.

Новий кросовер Toyota Harrier 2020: з'явилися зображення bestcarweb.jp

Цікаво, що в перших двох поколіннях (з 1997 по 2013) Toyota Harrier базувався на платформі кросовера Lexus RX та був його копією. Третя генерація переїхала на основу від четвертого RAV4. Тепер п'яте покоління компактного кросовера Тойота поділиться компонентами з новим Harrier 2020.

Дизайнери фантазують про динамічний дизайн новинки bestcarweb.jp

При цьому, за традицією, Тойота Харрієр виявиться дорожчим і буде позиціонуватися як преміальний кросовер. У новому поколінні модель отримає купеподібний силует і, можливо, побореться за покупців BMW X4 і Mercedes GLC Coupe.

Toyota RAV4 виступить як основа для Toyota Harrier 2020 toyota.com

Точної інформації про дизайн новинки, як і раніше, немає. Навіть незважаючи на те, що прем'єра відбудеться в червні цього року. Є тільки зображення BestCarWeb, які досить приблизно натякають на зовнішність новинки.

Третє покоління Toyota Harrier скоро поступиться своїм місцем наступникові toyota.com

Harrier досі нагадує Lexus RX toyota.com

У моторну гамму увійдуть 2-літрові атмосферний і турбований двигуни. Згодом з'явиться гібридний кросовер Toyota Harrier із мотором 2,5 л.

Цей автомобіль завжди призначався для японського ринку. Але з виходом нового покоління в компанії можуть задуматися про появу Harrier в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Toyota відклала прем'єру нового компактного кросовера, який стане суперником Nissan Juke.

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