Toyota RAV4 змінили до невпізнанності: його переробили під старого 'американця'

Невелика японська компанія Mitsuoka, яка спеціалізується на екстравагантних конверсіях серійних машин, представила незвичайний проект під назвою Buddy. Новинка являє собою а Toyota RAV4 поточного покоління, стилізований під американські позашляховики 1970-х.

Головна відмінність Buddy від стандартної "Тойоти" – перемальнований перед та "корма". Спереду автомобіль виконаний в дусі класичних Chevrolet Tahoe і K5 Blazer, тоді ззаду він нагадує оригінальний Jeep Grand Wagoneer, пише Carscoops.

Для цього "РАВ4" забезпечили хромованою решіткою радіатора класичного типу, чотирма універсальними прямокутними фарами, вертикальними ліхтарями і спеціальною вставкою на кришці багажника. Бампера також змінилися: вони має квадратну форму і покриті хромом. Довершують картину чорні сталеві диски з блискучими ковпаками по центру.

Для новинки доступна велика колірна гамма: 11 забарвлень на вибір і 6 двоколірних поєднань. А ось двигуни дісталися конверсії від звичайного RAV4: це 2,0-літровий бензиновий мотор потужністю 171 к.с. і 178-сильна гібридна установка з 2,5-літровим агрегатом в основі.

Замовлення в Японії почнуть прийматися з наступного місяця. Тоді ж будуть оголошені ціни.

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