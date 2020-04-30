Toyota RAV4 замаскували під Lamborghini Urus: фото

Сергій Іванов Новини 20:01, 30.04.2020

Нове покоління кросовера Toyota RAV4 користується хорошим попитом. Але в японському тюнінг-ательє Albermo вирішили перетворити бестселер в Lamborghini Urus.

Тюнінг-кіт Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
Lamborghini Urus
lamborghini.com

Новинка отримала назву Albermo XR51. Для додання схожості з кросовером італійського бренду японські майстри виготовили пластиковий обвіс, що включає в себе передній бампер з широкими повітрозабірниками і контрастними вставками.

Тюнінг-кіт Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com

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Тюнінг-кіт Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
Lamborghini Urus
lamborghini.com

Ззаду встановили дифузор з вбудованими патрубками вихлопної системи, а також масивний спойлер на задніх дверях. Автомобіль прикрашений фірмовою символікою ательє.

Тюнінг-кіт Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
Lamborghini Urus
lamborghini.com

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