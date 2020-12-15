Toyota присвятила автомобіль людям, які працювали під час епідемії COVID-19

Британський підрозділ компанії Toyota представив спеціальний GR Yaris, покликаний віддати данину поваги працівникам життєво важливих сфер економіки, які працювали та продовжують працювати під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Зовнішній вигляд хот-хетча був розроблений 16-річною старшокласницею Алісою Гудлайф з Уельсу в межах мистецького конкурсу компанії "Створи ліврею для ралі-кара". Автомобіль презентували на фінальному етапі чемпіонату WRC в італійській Монці.

Головним елементом малюнка є медична маска, яка немов закриває передню частину машини newsroom.toyota.eu

З боків зображені профілі медсестри, вчителя, будівельника, продавця та поліцейського newsroom.toyota.eu

Головним елементом малюнка є медична маска з ременями навколо бічних дзеркал, яка немов закриває передню частину машини. Дах та задня частина автомобіля пофарбовані у кольори веселки, а з боків зображені профілі медсестри, вчителя, будівельника, продавця та поліцейського. У малюнку також використовуються нарциси – офіційна квітка Уельсу.

Дах та задня частина автомобіля пофарбовані у кольори веселки newsroom.toyota.eu

Зовнішній вигляд хот-хетча був розроблений 16-річною старшокласницею Алісою Гудлайф з Уельсу в межах мистецького конкурсу newsroom.toyota.eu

Нагадаємо, що модель Yaris випускається компанією Toyota з 1999 року. За ці роки модель отримала титул "Автомобіля року в Європі" та широке визнання покупців. У грудні поточного року компанія відзначила випуск 4-мільйонного екземпляра Toyota Yaris, який зійшов із конвеєра компанії у Франції.

У грудні поточного року компанія відзначила випуск 4-мільйонного екземпляра Toyota Yaris newsroom.toyota.eu

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota готує новий електричний кросовер для європейського ринку, а також презентувала друге покоління водневого седана Mirai.