Toyota представить на виставці SEMA360 пікап для бездоріжжя

Сергій Іванов Новини 10:15, 4.11.2020

Компанія Toyota презентує на виставці тюнінга SEMA360 в Лас Вегасі унікальний пікап 4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Автомобіль побудований на базі класичного пікапа Toyota Tacoma.

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma
pressroom.toyota.com

У його створенні брали участь журналісти спеціалізованого журналу 4WD Toyota Owner Magazine. На думку творців, цей автомобіль ідеально підійде як для подолання важкого бездоріжжя, так і для подорожей на природу.

Віддачу базового 3,5-літрового V6 збільшили за рахунок механічного нагнітача Magnusson TVS1900. В результаті потужність мотора зросла до 370 к.с., а крутний момент – до 447 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчастий "автомат".

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma
pressroom.toyota.com

Пікап отримав алюмінієвий передній бампер CBI Offroad Fabrication T3 з лебідкою ComeUp SEAL Gen2 на 4,3 тонни, додатковий захист днища, новий сталевий бампер ззаду. Крім того, автомобіль забезпечили новими важелями підвіски, посиленими амортизаторами, а також блокуванням заднього диференціала Toyota E-locker.

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma
pressroom.toyota.com

Пікап "взули" у 16-дюймові колісні диски з позашляхової гумою BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 розмірністю 255/85. На даху Tacoma встановили експедиційний багажник зі світлодіодним "люстрою". У вантажній платформі розмістили додаткові каністри для пального і води, сендтракі, рейковий домкрат і повітряний компресор. Крім того, автомобіль оснащений наметом Yakima SkyRise. Автомобіль виготовлений в єдиному екземплярі спеціально для SEMA360.

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma
pressroom.toyota.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанії Hyundai і Kia готують конкурента Toyota Land Cruiser.

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