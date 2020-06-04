Toyota представила свій найуспішніший пікап Hilux
Компанія Toyota офіційно представила один зі своїх бестселерів – пікап Hilux. Презентація новинки пройшла в Таїланді, де знаходиться виробнича база компанії.
Паралельно з пікапом компанія показала споріднену версію позашляховика Fortuner. Крім нового дизайну автомобіль отримав багато змін, які не видно неозброєним поглядом, зокрема, модернізований двигун.
Під капотом пікапа ховається форсований 2,8-літровий турбодизель, потужність якого збільшили з 177 до 204 к.с. (150 кВт). Крутний момент досягає тепер 500 Нм (+50 Нм), причому, тепер він доступний вже при 1600 об/хв. Крім того, покупцям доступний колишній 2,4-літровий турбодизель, характеристики якого не змінилися (150 к.с., 400 Нм).
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У процесі оновлення перенастроєна підвіска, встановлені амортизатори з більш великим ходом, а також встановлені поліпшені листові ресори.
У салоні з'явилася нова мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay. Розширено список електронних помічників водія. У топовій комплектації автомобіль оснащується фірмовою системою безпеки Toyota Safety Sense.
Новинка спочатку вирушить підкорювати ринки стан Південно-Східної Азії та Австралії. Про терміни появи моделі в інших країнах і континентах поки не повідомляється. Для моделі будуть доступні різноманітні комплектації, а трохи пізніше очікується поява версії GR зі спортивними акцентами.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota успішно продає ретро-позашляховики Land Cruiser.