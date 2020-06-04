Toyota представила свій найуспішніший пікап Hilux

Компанія Toyota офіційно представила один зі своїх бестселерів – пікап Hilux. Презентація новинки пройшла в Таїланді, де знаходиться виробнича база компанії.

2021 Toyota Hilux toyota.com

Паралельно з пікапом компанія показала споріднену версію позашляховика Fortuner. Крім нового дизайну автомобіль отримав багато змін, які не видно неозброєним поглядом, зокрема, модернізований двигун.

2021 Toyota Hilux toyota.com

Під капотом пікапа ховається форсований 2,8-літровий турбодизель, потужність якого збільшили з 177 до 204 к.с. (150 кВт). Крутний момент досягає тепер 500 Нм (+50 Нм), причому, тепер він доступний вже при 1600 об/хв. Крім того, покупцям доступний колишній 2,4-літровий турбодизель, характеристики якого не змінилися (150 к.с., 400 Нм).

2021 Toyota Hilux toyota.com

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У процесі оновлення перенастроєна підвіска, встановлені амортизатори з більш великим ходом, а також встановлені поліпшені листові ресори.

2021 Toyota Hilux Revo toyota.com

У салоні з'явилася нова мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay. Розширено список електронних помічників водія. У топовій комплектації автомобіль оснащується фірмовою системою безпеки Toyota Safety Sense.

2021 Toyota Hilux toyota.com

2021 Toyota Hilux toyota.com

Новинка спочатку вирушить підкорювати ринки стан Південно-Східної Азії та Австралії. Про терміни появи моделі в інших країнах і континентах поки не повідомляється. Для моделі будуть доступні різноманітні комплектації, а трохи пізніше очікується поява версії GR зі спортивними акцентами.

2021 Toyota Hilux Rocco toyota.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota успішно продає ретро-позашляховики Land Cruiser.