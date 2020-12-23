Toyota представила нову версію свого флагмана Land Cruiser

Toyota представила нову лімітовану версію Land Cruiser Horizon тираж якої складе лише 400 примірників.

Про це повідомляє портал Carscoops. Скрасити очікування нового покоління флагманського позашляховика Toyota Land Cruiser допоможе ексклюзивна серія, яку презентували на австралійському ринку.

Land Cruiser Horizon виготовлять у кількості лише 400 екземплярів carscoops.com

За основу для новинки взяли топову модифікацію LC200 Sahara, а далі за справу взялися стилісти та фахівці з інтер'єру. В результаті їх старань автомобіль отримав тонированную облицювання радіатора, чорні оклади фар, окантовку "противотуманок" в темному хромі та декоративні плакетки Horizon.

Автомобіль отримав тонированную облицювання радіатора, чорні оклади фар і окантовку "противотуманок" в темному хромі carscoops.com

Салон позашляховика отримав багату шкіряну обробку чорного кольору, а чорні вставки прикрасили хромом. Сидіння та дверні карти мають декоративну вишивку з контрастною ниткою. Передні сидіння забезпечені підігрівом та вентиляцією, а на центральній консолі розташувався 9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з навігацією та аудіосистемою преміум-класу. Для задніх пасажирів передбачені кілька 11,6-дюймових дисплеїв та DVD-плеєр.

Салон позашляховика отримав багату шкіряну обробку чорного кольору, а чорні вставки прикрасили хромом carscoops.com

Автомобіль оснащений фірмовим комплексом безпеки Toyota Safety Sense, який включає активний круїз-контроль, систему автоматичного перемикання фар, систему екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, контролю за сліпими зонами, систему допомоги при русі заднім ходом і т.п.

За основу для новинки взяли топову модифікацію LC200 Sahara carscoops.com

У рух новинку призводить 4,5-літровий дизельний V8 з двома турбінами. Він розвиває потужність 272 к.с., а обертовий момент досягає 650 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста АКП із зниженим поряд. На бездоріжжі допоможе система повного приводу з системою вибору режимів руху Multi-Terrain Select, а незалежна підвіска всіх коліс забезпечить високий рівень комфорту поїздки.

В Австралії повнорозмірні позашляховики користуються високим попитом, так що у компанії впевнені в успіху новинки. У продажу автомобіль з'явиться у березні майбутнього року за ціною близько $100 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota готується до дебюту першого електричного кросовера, а також підготувала цікаві новинки шанувальникам спорткарів та мандрівникам.