Toyota представила "Крузак" за ціною Renault Logan

Компанія Toyota представила абсолютно нову модель під назвою Urban Cruiser. Це дуже дешевий кросовер (його ціна порівнянна з Renault Logan), який, втім, буде присутній лише на одному ринку – індійському.

Цікаво, що назва Urban Cruiser раніше вже використовувалася Тойотою: у 2008-2014 році під цим ім`ям вона продавала одну зі своїх моделей в Європі. Що стосується нового Urban Cruiser, то він, по суті, являє собою варіацію існуючої Suzuki Vitara Brezza, яка продається в Індії з 2016 року. Даний продукт став одним з етапів співпраці двох японських компаній.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Від "Вітари" Toyota Urban Cruiser відрізняється іншим оформленням "носа" і злегка зміненим салоном. Габарити автомобіля складають 3995 х 1760 х 1550 мм, а розмір колісної бази – 2500 мм.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Під капотом SUV – 1,5-літровий бензиновий двигун Suzuki jотдачей 105 к.с. і 138 Нм, який працює в поєднанні з 5-ступіневою механічною або опціональною автоматичною коробкою передач. Привід – тільки передній.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Покупцям Toyota Urban Cruiser запропонують ряд варіантів персоналізації, від декількох двоколірних комбінацій екстер'єру до 16-дюймових легкосплавних дисків у декількох кольорах. У базову комплектації машини входить запуск двигуна з кнопки і клімат-контроль, а в найдорожчій версії є мультимедіа, камера заднього виду і круїз-контроль.

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Toyota Urban Cruiser. Фото: Toyota India

Купити Toyota Urban Cruiser в Індії можна буде мінімум за 734 тис. рупій ($9 850).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що механік показав Toyota Camry, у якої не міняли масло 160 000 км.