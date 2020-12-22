Toyota представила нові спорткари Supra та туристичний причіп

Компанія Toyota підготувала для своїх фанів кілька цікавих новинок – нові версії спорткарів GR Supra та оригінальний туристичний причіп TRD-Sport Trailer.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Свого роду подарунком до Різдва для фанів бренду стали відразу три новинки від Toyota.

GR Supra Sport Top створена на базі іншої новинки – GR Supra Heritage Edition pressroom.toyota.com

Перша – стильна тарга GR Supra Sport Top, з двома знімними композитними панелями даху. Автомобіль створений за мотивами моделі Supra з 90-х років минулого століття. За основу була взята інша новинка – купе GR Supra Heritage Edition.

GR Supra Sport Top отримала дві знімні композитні панелі даху pressroom.toyota.com

Toyota GR Supra Sport Top отримала розвинений аеродинамічний обвіс pressroom.toyota.com

Салон Toyota GR Supra Sport Top прикрасили червоною шкірою pressroom.toyota.com

Обидві машини отримали розширений аеродинамічний пакет, який включає передній та задній антикрила, бічні спідниці, масивний дифузор з імплантованими патрубками вихлопної системи, а також нову передню та задню світлотехніку.

Toyota GR Supra Heritage Edition оснащується форсованим 500-сильним мотором pressroom.toyota.com

GR Supra Heritage Edition оснащується форсованим 500-сильним мотором, віддачу якого вдалося збільшити за рахунок установки нової турбіни та чіп-тюнінгу блоку управління двигуном. Від версії з кузовом тарга GR Supra Heritage Edition відрізняється яскраво-червоним кольором, інший світлотехнікою та фірмовим декором. Справитися з потужним купе допоможе нова спортивна підвіска та більш ефективна гальмівна система.

Справитися з потужним купе допоможе нова спортивна підвіска pressroom.toyota.com

А для шанувальників пікапа Tacoma у компанії Toyota підготували оригінальний туристичний причіп TRD-Sport Trailer. Він адресований любителям відпочинку на природі та мандрівникам-натуралістам, які жадають забратися якомога далі від галасливих мегаполісів.

Toyota Tacoma і причіп TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Для цього причіп укомплектували всім необхідним для автономного відпочинку. У набір входить намет, навіс з системою освітлення, санвузол, душ, холодильник, генератор, водонагрівач, плита на дві конфорки, додатковий акумулятор Optima Yellow Top, бак на 60 л питної та 57 л технічної води та інші необхідні аксесуари. З урахуванням використання на бездоріжжі причіп забезпечили відповідною гумою Grabber X3 285/70 R17.

Причіп укомплектували всім необхідним для автономного відпочинку pressroom.toyota.com

Устаткування TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Устаткування TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Устаткування TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota підготувала до виставки тюнінга SEMA360 пікап для бездоріжжя, а також має намір стати першим у світі виробником легкових автомобілів з твердопаливними батареями.