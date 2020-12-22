Toyota представила нові спорткари Supra та туристичний причіп

Компанія Toyota підготувала для своїх фанів кілька цікавих новинок – нові версії спорткарів GR Supra та оригінальний туристичний причіп TRD-Sport Trailer.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Свого роду подарунком до Різдва для фанів бренду стали відразу три новинки від Toyota.

Перша – стильна тарга GR Supra Sport Top, з двома знімними композитними панелями даху. Автомобіль створений за мотивами моделі Supra з 90-х років минулого століття. За основу була взята інша новинка – купе GR Supra Heritage Edition.

Обидві машини отримали розширений аеродинамічний пакет, який включає передній та задній антикрила, бічні спідниці, масивний дифузор з імплантованими патрубками вихлопної системи, а також нову передню та задню світлотехніку.

GR Supra Heritage Edition оснащується форсованим 500-сильним мотором, віддачу якого вдалося збільшити за рахунок установки нової турбіни та чіп-тюнінгу блоку управління двигуном. Від версії з кузовом тарга GR Supra Heritage Edition відрізняється яскраво-червоним кольором, інший світлотехнікою та фірмовим декором. Справитися з потужним купе допоможе нова спортивна підвіска та більш ефективна гальмівна система.

А для шанувальників пікапа Tacoma у компанії Toyota підготували оригінальний туристичний причіп TRD-Sport Trailer. Він адресований любителям відпочинку на природі та мандрівникам-натуралістам, які жадають забратися якомога далі від галасливих мегаполісів.

Для цього причіп укомплектували всім необхідним для автономного відпочинку. У набір входить намет, навіс з системою освітлення, санвузол, душ, холодильник, генератор, водонагрівач, плита на дві конфорки, додатковий акумулятор Optima Yellow Top, бак на 60 л питної та 57 л технічної води та інші необхідні аксесуари. З урахуванням використання на бездоріжжі причіп забезпечили відповідною гумою Grabber X3 285/70 R17.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota підготувала до виставки тюнінга SEMA360 пікап для бездоріжжя, а також має намір стати першим у світі виробником легкових автомобілів з твердопаливними батареями.