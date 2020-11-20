Toyota представила недорогу альтернативу Camry

Компанія Toyota показала новий седан Allion. Це вже третє покоління моделі, але на відміну від двох попередніх, нова генерація буде не локальною, призначеною виключно для домашнього ринку, а глобальною моделлю. В деяких країнах вона стане бюджетною альтернативою Toyota Camry.

Побудована Toyota Allion на базі "Королли", від неї ж вона частково успадкувала і дизайн – особливо схожість спостерігається в профіль. Передня частина у новинки своя, унікальна, а ось є спільні риси з Toyota Camry. Також для оздоблення кузова нового седана характерна велика кількість хрому, пише Autohome.

Toyota Allion - подовжена "Королла", яка буде на сходинку нижча від Camry autohome.com.cn

При цьому Allion дещо практичніша за Toyota Corolla. У нього збільшена на 5 см колісна база (275 см), завдяки чому ззаду утворилася більше простору для ніг.

Toyota Allion - подовжена "Королла", яка буде на сходинку нижча від Camry autohome.com.cn

Під капотом нового седана "Тойота" – 178-сильний бензиновий двигун об'ємом 2,0 літра. У парі з ним працює "варіатор".

Toyota Allion - подовжена "Королла", яка буде на сходинку нижча від Camry autohome.com.cn

Продаж нової Toyota Allion стартує в грудні.

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