Toyota повідомила про досягнення в авто з електромотором

Toyota найтісніше за інших автовиробників асоціюється з гібридними автомобілями. Це неспроста, адже компанія виробляє такі машини з 1997 року і досягла неймовірних висот.

За 23 роки своїх гібридних технологій Тойота продала 15 мільйонів машин, що поєднують електромотор з двигуном внутрішнього згоряння. Цікаво, що всього три роки тому компанія повідомляла про 10 мільйонів. Перші 5 мільйонів були досягнуті в 2013 році.

Toyota RAV4 Prime – гібридний кросовер, потужність силової установки перевищує 300 к.с. toyota.com

У компанії впевнені, що гібридні автомобілі допоможуть їй домогтися екологічних показників і знизити загальні викиди шкідливих речовин. У цьому також беруть участь плагін-гібриди, які можна заряджати від зовнішньої мережі – в Toyota вважають, що електричний режим руху таких машин ідеально підходить для міських умов.

Тойота Пріус другого покоління була дуже популярною toyota.com

Toyota і Lexus пропонують гібридні модифікації майже для всіх своїх моделей, а на деяких ринках для певних автомобілів існує відразу кілька електрифікованих версій. Авжеж, найвідоміша модель – Prius, яка існує вже в четвертому поколінні.

Так Toyota Prius виглядає сьогодні toyota.com

Раніше OBOZREVATEL розказував про недоліки, які Toyota бачить в електричному транспорті.

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