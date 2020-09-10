Toyota показала новий Land Cruiser Prado 2021

Toyota показала позашляховик Land Cruiser Prado для 2021 модельного року. Автомобілю злегка оновили зовнішність, додали технологій і новий потужний двигун.

Як повідомляє FirstGear, модель скоро з'явиться на європейському ринку, а потім – в Україні. Під капотом опинився модифікований турбований дизель об'ємом 2,8 л, який пропонує 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту.

Більш продуктивні характеристики дозволили автомобілю скоротити розгін до 100 км/год майже на 3 секунди – до 9,9 с. При цьому середня витрата палива в комбінованому режимі знизилася до 7 л/100 км.

Ззаду Toyota Land Cruiser Prado Black Edition найпростіше впізнати по затемненому хромованому оздобленню та білим ліхтарям. Фото: Toyota

З'явилася спецверсия Toyota Land Cruiser Prado Black Edition. В цьому випадку позашляховик отримав затемнене оздоблення передньої частини кузова і чорні колісні диски, а задні ліхтарі виконали в білому кольорі замість червоного.

У салоні монітор вдосконаленої інформаційно-розважальної системи збільшили до 9 дюймів. У всіх модифікаціях моделі тепер в стандартному оснащенні є адаптивний круїз-контроль і система екстреного автоматичного гальмування.

Салон Toyota Land Cruiser Prado 2021 виглядає сучасно завдяки новому обладнанню. Фото: Toyota

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