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Toyota показала новий Land Cruiser Prado 2021

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
11,7 т.
Новий Toyota Land Cruiser Prado показали на офіційних фото і розповіли про характеристики моделі. Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser Prado показали на офіційних фото і розповіли про характеристики моделі. Фото: Toyota.

Toyota показала позашляховик Land Cruiser Prado для 2021 модельного року. Автомобілю злегка оновили зовнішність, додали технологій і новий потужний двигун.

Як повідомляє FirstGear, модель скоро з'явиться на європейському ринку, а потім – в Україні. Під капотом опинився модифікований турбований дизель об'ємом 2,8 л, який пропонує 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту.

Більш продуктивні характеристики дозволили автомобілю скоротити розгін до 100 км/год майже на 3 секунди – до 9,9 с. При цьому середня витрата палива в комбінованому режимі знизилася до 7 л/100 км.

Ззаду Toyota Land Cruiser Prado Black Edition найпростіше впізнати по затемненому хромованому оздобленню та білим ліхтарям.

Ззаду Toyota Land Cruiser Prado Black Edition найпростіше впізнати по затемненому хромованому оздобленню та білим ліхтарям. Фото: Toyota

З'явилася спецверсия Toyota Land Cruiser Prado Black Edition. В цьому випадку позашляховик отримав затемнене оздоблення передньої частини кузова і чорні колісні диски, а задні ліхтарі виконали в білому кольорі замість червоного.

У салоні монітор вдосконаленої інформаційно-розважальної системи збільшили до 9 дюймів. У всіх модифікаціях моделі тепер в стандартному оснащенні є адаптивний круїз-контроль і система екстреного автоматичного гальмування.

Салон Toyota Land Cruiser Prado 2021 виглядає сучасно завдяки новому обладнанню.

Салон Toyota Land Cruiser Prado 2021 виглядає сучасно завдяки новому обладнанню. Фото: Toyota

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найбільш незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser, який перетворили на пожежну машину.

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