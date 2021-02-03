Toyota підготувала дві новинки – конкурентів Porsche Cayenne і RAV4

У Toyota збираються переробити седани Century і Crown у кросовери. Перша модель буде преміальною і складе конкуренцію Porsche Cayenne і Audi Q8.

Майбутній паркетник Century можуть побудувати на основі Lexus LF-1 Limited, який презентували три роки тому. Його мали представити 2020 року, але довелося це перенести, тому що не встигали закінчити збірку бітурбованого агрегату V8, яким планувалося оснащувати кросовер. Про це повідомляє сайт Car.ru.

Оновлений Century переведуть на гібридну й електричку силові установки. Завдяки цьому автівку зможуть продавати в Європі. На ринок модель має вийти орієнтовно в кінці 2022 року.

Перероблений Crown розмірами буде схожий на RAV4 і Harrier. Його побудуть на базі GA-L, хоч і згадані авто створені на основі GA-K. Цей кросовер Toyota планують показати 2023 року.

Кросовер Toyota Crown створять на базі Lexus LF-1 Вікіпедія

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota посіла перший рядок рейтингу світових автовиробників. Компанія реалізувала у всьому світі 9,53 млн автомобілів і обігнала за рівнем продажів Volkswagen. Німецький концерн 2020 року продав 9,31 млн машин.