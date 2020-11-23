Toyota оновила свою флагманську модель Camry

Компанія Toyota оновила свій флагманський седан Camry. Новинка отримала легкий рестайлінг, нові матеріали обробки інтер'єру, а також систему безпеки з розширеним функціоналом.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Модель Camry з моменту свого дебюту у 1982 році отримала незліченну кількість нагород і призів. Вона продається в більш ніж 100 країнах світу, а сумарні продажі за майже чотири десятиліття перевищили 19 мільйонів.

Автомобіль користується великою популярністю, в тому числі й в Україні. Але в компанії не спочивають на лаврах і постійно вдосконалюють свій бестселер. Черговому оновленню піддалася гібридна версія Camry Hybrid, на частку якої припадає 85% всіх продажів.

Зовні оновлену версію можна впізнати за видозміненим дизайном передньої частини машини. Крім того, для моделі підготували нові 17- і 18-дюймові диски, а також розширили палітру кольорів.

У салоні з'явилися нові матеріали оздоблення, а на центральній консолі встановили збільшений 9-дюймовий дисплей мультимедійної системи з розширеними функціями.

2020 Camry Hybrid оснащується найсучаснішою версією фірмової комплексу безпеки Toyota Safety Sense з розширеними функціями. Так, вона має систему Emergency Steering Assist (ESA), яка автоматично зміщує автомобіль у вільну смугу, щоб об'їхати перешкоду. А система Intersection Turn Assistance при виконанні повороту попереджає водія про транспортні засоб або пішоходів, що рухаються у перпендикулярному напрямку, а при необхідності активує гальма.

Також водієві допомагатимуть адаптивний круїз-контроль з функцією розпізнавання дорожніх знаків, а система допомоги при проходженні поворотів Curve Speed Reduction, автоматично знижує швидкість. Оновлена система Lane Trace Assist (LTA) підтримує центральне положення машини у смузі й запобігає несанкціонованому виїзду.

Продажі оновленої Toyota Camry Hybrid стартують у Західній Європі найближчим часом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Toyota вивела на український ринок гібридну версію хетчбека Yaris.