Toyota обігнала VW і вийшла у світові лідери з продажу

Японська компанія Toyota зайняла перший рядок рейтингу світових автовиробників, обігнавши за рівнем продажів німецький концерн Volkswagen.

Про це повідомляє портал AutoNews. Toyota випередила Volkswagen за результатами 2020 року, реалізувавши по всьому світу 9,53 млн автомобілів. Німецький концерн за минулий рік зміг продати 9,31 млн машин.

Незважаючи на рекордні показники, обидва концерни знизили обсяги продажів у порівнянні з 2019 роком, що пояснюється пандемією коронавируса та цілою серією національних локдаунов. Зокрема, на основному для Volkswagen європейському ринку рівень продажів знизився на 24%, а для Toyota, основні покупці якої знаходяться у Північній Америці, падіння продажів у США склало 14,4%.

Компанія Toyota реалізувала в 2020 році 9,53 млн автомобілів global.toyota

В цілому, в порівнянні з 2019 роком, у Toyota продажі знизилися на 11%, a у VW – на 15%. Ці показники включають всі бренди, що входять до складу обох автомобільних гігантів. Нагадаємо, що останні 5 років концерну VW вдавалося утримувати лідируючі позиції у світі, випереджаючи японських конкурентів.

За оцінками аналітиків IHS Markit, продажі автомобілів відновляться з торішніх 76,8 млн до рівня 2019 року, коли було реалізовано 84,4 млн машин. Крім того, очікується, що вже у 2025 році у світі продажі досягнуть позначки 94,8 млн авто.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія VW довірить зарядку електромобілів роботам, а їх конкуренти з Toyota готують твердотопливную батарею, яка зробить революцію у сегменті електромобілів.