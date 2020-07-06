Toyota налагодить випуск запчастин для своїх ретро моделей

Підрозділ Toyota Gazoo Racing (TGR) почне випуск запасних частин для спорткупе Toyota 2000GT в рамках проекту GR Heritage Parts Project.

У травні 2019 року TGR вже налагодила випуск запасних частин для моделей Supra двох поколінь (A70 і A80), а тепер якісно відреставрувати можна буде і модель Toyota 2000GT.

Toyota 2000GT в музеї Louwman Collection в Гаазі. фото: obozrevatel.com

Нагадаємо, що Toyota 2000GT випускалася з 1967 по 1970 рік. У створенні спорткара брала участь компанія Yamaha. Всього було виготовлено 337 автомобілів цієї моделі. Автомобіль оснащувався 2-літровим 150-сильним рядним 6-циліндровим мотором з двома верхніми розподільчими валами, мав двохважельну підвіску всіх коліс, дискові гальма на всіх колесах, радіальні шини і колісні диски з магнієвого сплаву. Купе могло розвивати максимальну швидкість 220 км / ч.

На Toyota 2000GT було встановлено 3 світові та 13 міжнародних рекордів швидкості. Крім того, автомобіль завоював чимало нагород в різних гонках.

Toyota 2000GT в музеї Louwman Collection в Гаазі. фото: obozrevatel.com

У 1967 році спеціально для зйомок фільму про знаменитого шпигуна Джеймса Бонда "Живеш тільки двічі" з Шоном Коннері в головній ролі виготовили два примірника з кузовом родстер.

Родстер Toyota 2000GT з фільму "Живеш тільки двічі" демонструвався на конкурсі Pebble Beach Concours d'Elegance в 2018 році. фото: autonxt.net

Придбати запасні частини для Toyota 2000GT можна буде на фірмовому сайті Toyota Gazoo Racing. Спочатку покупцям будуть доступні набір шестерень для "механіки", синхронізатори, прокладки та сальники, підшипники, стопорні кільця, вилка перемикання, а також зубчаста пара для головної передачі. Виготовленням займуться як заводи Тойоти, так і компанії-партнери.

Зубчаста пара для головної передачі Toyota 2000GT. фото: global.toyota.com

Шестерні і синхронізатори для ремонту 5-ступінчастою КП Toyota 2000GT. фото: global.toyota.com

Варто зазначити, що через невелику кількость виготовлених примірників 2000GT, вартість цієї моделі на торгах досягає астрономічних величин. Наприклад, в 2013 році на аукціоні RM Sotheby`s купе з приватної колекції продали за 1 млн 155 тисяч доларів!

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