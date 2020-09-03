Toyota Land Cruiser перетворився з позашляховика на гламурне міське авто

Тюнінг-ательє WALD представило своє бачення доробки Toyota Land Cruiser 200. Їхня модернізація обмежилася виключно роботами над зовнішній частиною автомобіля, однак автомобіль виглядає дуже ефектно.

Як видно, передня частина Land Cruiser 200 набула нового вигляду завдяки виступаючому бамперу з вузькими повітрозабірниками та безлічі хромованих вставок. Сюди також увійшли нові протитуманні фари і ДХВ. Цей же стиль продовжується і збоку: у Toyota Land Cruiser у виконанні WALD є розширені крила, горизонтальні хромовані вставки і масивні пороги. Нарешті, виділяється автомобіль і унікальними контрастними колесами.

Toyota Land Cruiser у виконанні WALD Фото: WALD

Задня частина особливо підкреслена сильно опущеним та "злим" бампером. Плюс тут також присутня велика кількість хрому.

Toyota Land Cruiser у виконанні WALD. Фото: WALD

В цілому Land Cruiser 200 придбав оригінальний і вражаючий вид, але абсолютно несумісний з бездоріжжям, основне призначення, судячи з усього, цієї моделі – їзда фешенебельними районами міста.

Toyota Land Cruiser у виконанні WALD. Фото: WALD

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota вивела на ринок новий кросовер, який стоїть на рівні "Дастера".

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