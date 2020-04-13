Toyota і Lexus пропонують на карантині зайнятися творчістю
У зв'язку з карантином, викликаним пандемією коронавируса, діти змушені перебувати весь вільний час вдома.
Щоб весело провести вимушений "домашній арешт" автовиробники пропонують зайнятися творчістю.
Ми вже неодноразово розповідали про ініціативи автомобільних компаній і окремих дизайнерів, як весело і творчо провести вільний час на карантині.
Ось і в компанії Lexus вирішили приєднатися до цих ініціатив, і підготували свій комплект малюнків для самостійного розфарбовування. Причому, в компанії пропонують поділитися результатами в соціальних мережах, щоб весь світ міг дізнатися про ваші таланти.
А в компанії Toyote пропонують згадати гоночне минуле бренду і зібрати колекцію з шести паперових 3D-моделей купе Toyota GT 86 в різних лівреях.
Завантажити гоночні Toyota можна за посиланнями нижче:
Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT
Ove Andersson's Toyota Celica 1600GT
Esso Ultron Tiger Toyota Supra
До речі, якщо тема з 3D-моделями з паперу знайшла свій відгук у вашої дитини, можна пошукати такі моделі в інтернеті, наприклад, на сайті Pinterest.
Як писав раніше OBOZREVATEL, крім малювання під час карантину можна відправитися в захоплюючу подорож по віртуальних автомобільних музеях.