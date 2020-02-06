Toyota Highlander 2021 поріднився з найкрутішою Camry

Компанія Toyota розширила модельну лінійку кросовера Higlander. Автомобіль отримав спортивну версію XSE.

Як стало відомо OBOZREVATEL, раніше (в грудні минулого року) такий самий пакет поліпшень японці представили для Camry останнього покоління. І в цьому новий SUV слідує по стопах седана.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

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Чим же примітний Toyota Highlander XSE 2021? В першу чергу, кузовним обвісом з оновленою решіткою радіатора і збільшеним нижнім повітрозабірником, новими бічними юбками і спойлером. Також його особливий дизайн підкреслений чорними корпусами бічних дзеркал та рейлингами на даху, а також затемненій оптикою і вікнами.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Крім того, у тюнінгованого кросу встановлені ексклюзивні 20-дюймові легкосплавні диски з чорними акцентами і здвоєна вихлопна система, зроблена з хрому.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

У салоні Toyota Highlander XSE 2021 – обробка зі штучного карбону і чорні сидіння Softex з тканинними вставками. Також клієнти зможуть вибрати двоколірний інтер'єр з чорною та червоною шкірою і контрастною прострочкою червоного кольору.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

По частині техніки зміни торкнулися шасі: тепер у автомобіля спортивна підвіска з перелаштованими амортизаторами, пружинами і заднім стабілізатором поперечної стійкості. В добавок, інженери відкалібрувати електропідсилювач керма, зробивши керування більш відточеним.

Toyota Camry XSE toyota.com

Toyota Camry XSE toyota.com

Toyota Camry XSE toyota.com

А ось двигун залишився без змін: під капотом встановлений 3,5-літровий двигун V6 видає 295 к.с. і 356 Нм крутного моменту. Він зістикований з 8-швидкісним автоматом та повним приводом, доповненим системою векторизації крутного моменту.

Купити Toyota Highlander XSE 2021 можна буде починаючи з осені 2021 року. Ціни поки немає, але, як очікується, вартість новинки в США складе близько 42 000 доларів.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Toyota представила нову Corolla "для бідних".

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