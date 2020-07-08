Toyota готує новий LC Prado: його важко буде відрізнити від старого

У 2022 році Toyota повинна представити абсолютно новий Land Cruiser Prado. А поки новинка готується, компанія вирішила оновити існуюче покоління популярного позашляховика.

Як довідалося австралійське видання CarAdvice у місцевих дилерів марки, модернізований Прадо дебютує вже в серпні, а в продажу він з'явиться восени. Однак особливих сюрпризів чекати не варто.

Зовні Toyota Land Cruiser Prado 2021 модельного року не буде відрізнятися від нинішньої версії. Зміни торкнуться лише обладнання та оснащення.

Актуальний Toyota Land Cruiser Prado. Фото: Toyota

Так, модель отримає нову мультимедіа, що підтримує Apple CarPlay і Android Auto (CD-плеєр при цьому зникне), крім того, її оснастять вдосконаленим комплексом електронних асистентів – до нього увійде система утримання в смузі руху і функція розпізнаванням дорожніх знаків, а також виявлення пішоходів і велосипедистів в темряві.

Бензинові двигуни 2,7 л (163 к.с..) І 4,0 л (282 к.с.) залишаться без змін, а ось 2,8-літровий турбодизель стане потужнішим – його віддача зросте з 177 к.с. і 450 Нм до 204 сил і 500 Нм.

Нарешті, ще одна особливість – зникне механічна коробка передач. Відтепер позашляховик буде пропонуватися лише з АКПП.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota буде випускати запчастини для раритетних автомобілів.