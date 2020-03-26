Найменший кросовер Toyota: перші живі фото

Toyota продовжує роботу над маленьким кросовером, який побудований на платформі хетчбека Yaris.

Прем'єра предсерийной версії новинки повинна була відбутися на автошоу в Женеві, яке скасували в результаті епідемії коронавируса.

Toyota тестує новий компактний кросовер motor1.com

Щоб зберегти інтригу, в Toyota відмовилися проводити он-лайн презентацію моделі. Замість цього, в компанії вирішили продовжити випробування новинки в різних кліматичних умовах, в тому числі, в Заполяр'ї.

Toyota тестує новий компактний кросовер motor1.com

На ілюстраціях машини в камуфляжі видно, що це Yaris зі збільшеним кліренсом. Однак, в даному випадку перед вами, так званий, "мул", – автомобіль, який використовує вузли і агрегати нової моделі, але оснащений кузов від звичайного серійного хетчбека.

Насправді дизайн новинки буде відрізнятися як від звичайного Yaris, так і іншого кросовера марки – футуристичного C-HR. Особливо якщо врахувати, що дизайн C-HR не всім припадає до душі.

Дизайн самого маленького кросовера Toyota C-HR викликає питання toyota.com

Новинка буде побудована на модульній платформі TNGA-B, який вже використовується на Yaris. Для моделі буде запропонований гібридний силовий агрегат, що включає 1,5-літровий бензиновий мотор, а також повноприводна трансмісія.

Toyota тестує новий компактний кросовер motor1.com

У Toyota обіцяють, що новинка не буде черговою "кроссоверною" версією компактного хетчбека, а стане справді "абсолютно новим і самобутнім авто категорії B-SUV" з "компактними розмірами, динамічним дизайном і яскравою індивідуальністю".

Зовнішність нового компактного кросовера буде більш традиційною, ніж C-HR toyota.com

Tізер кормовій частині майбутнього комактного кросовера Toyota toyota.com

Презентація нового компактного кросовера Toyota відбудеться в другій половині року, а перші товарні екземпляри очікуються у дилерів навесні 2021 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, японські майстри тюнінгу представили ефектний пікап на базі Toyota Hilux.

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