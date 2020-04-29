Toyota готує кросовер дешевший за RAV4. Перші фото
Toyota вже вивела на дорожні випробування свій новий кросовер. Новинка виявиться трохи компактнішою та дешевшою за Toyota RAV4. Попередня назва – Corolla Cross.
Неважко здогадатися, що в цьому випадку автомобіль базується на основі Тойота Королла. Це сімейство моделей розділяє платформу з Тойота РАВ 4 в рамках єдиної модульної системи, але технічно автомобілі все ж відрізняються деякими елементами.
Проте, Toyota Corolla Cross все ж може отримати систему повного приводу в якості опції. До речі, цю назву в компанії вже зареєстрували. Настав час використати її для конкретного автомобіля. До того ж, схожий "фокус" нещодавно провернули з Yaris Cross, який також частково успадкував ім'я від вже існуючої моделі.
Тестовий прототип на представлених фото прихований під камуфляжем, тому зробити висновки про дизайн непросто. Однак навіть зараз в силуеті помітно схожість з RAV4. Ймовірно, серійна машина виявиться більш доступною альтернативою цьому популярному кросоверу.
Очікується, що крім бензинових двигунів об'ємом 1,2 л, 1,6 л, 1,8 л і 2 л кросовер Тойота Королла отримає дві гібридні модифікації. Прем'єра моделі може відбутися до кінця 2020 року.
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