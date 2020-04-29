Toyota готує кросовер дешевший за RAV4. Перші фото

Toyota вже вивела на дорожні випробування свій новий кросовер. Новинка виявиться трохи компактнішою та дешевшою за Toyota RAV4. Попередня назва – Corolla Cross.

Неважко здогадатися, що в цьому випадку автомобіль базується на основі Тойота Королла. Це сімейство моделей розділяє платформу з Тойота РАВ 4 в рамках єдиної модульної системи, але технічно автомобілі все ж відрізняються деякими елементами.

Новий кросовер Toyota Facebook Thai car inside

Проте, Toyota Corolla Cross все ж може отримати систему повного приводу в якості опції. До речі, цю назву в компанії вже зареєстрували. Настав час використати її для конкретного автомобіля. До того ж, схожий "фокус" нещодавно провернули з Yaris Cross, який також частково успадкував ім'я від вже існуючої моделі.

Новий кросовер Toyota Facebook Thai car inside

Тестовий прототип на представлених фото прихований під камуфляжем, тому зробити висновки про дизайн непросто. Однак навіть зараз в силуеті помітно схожість з RAV4. Ймовірно, серійна машина виявиться більш доступною альтернативою цьому популярному кросоверу.

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Очікується, що крім бензинових двигунів об'ємом 1,2 л, 1,6 л, 1,8 л і 2 л кросовер Тойота Королла отримає дві гібридні модифікації. Прем'єра моделі може відбутися до кінця 2020 року.

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