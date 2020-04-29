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29 квітня • оновлено в 16:21
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Toyota готує кросовер дешевший за RAV4. Перші фото

2.1т
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Toyota вже вивела на дорожні випробування свій новий кросовер. Новинка виявиться трохи компактнішою та дешевшою за Toyota RAV4. Попередня назва – Corolla Cross.

Неважко здогадатися, що в цьому випадку автомобіль базується на основі Тойота Королла. Це сімейство моделей розділяє платформу з Тойота РАВ 4 в рамках єдиної модульної системи, але технічно автомобілі все ж відрізняються деякими елементами.

Новий кросовер Toyota

Новий кросовер Toyota

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Проте, Toyota Corolla Cross все ж може отримати систему повного приводу в якості опції. До речі, цю назву в компанії вже зареєстрували. Настав час використати її для конкретного автомобіля. До того ж, схожий "фокус" нещодавно провернули з Yaris Cross, який також частково успадкував ім'я від вже існуючої моделі.

Новий кросовер Toyota

Новий кросовер Toyota

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Тестовий прототип на представлених фото прихований під камуфляжем, тому зробити висновки про дизайн непросто. Однак навіть зараз в силуеті помітно схожість з RAV4. Ймовірно, серійна машина виявиться більш доступною альтернативою цьому популярному кросоверу.

Toyota RAV4 дуже популярна, отже сегмент кросоверів потрібно розширювати

Toyota RAV4 дуже популярна, отже сегмент кросоверів потрібно розширювати

toyota.com

Очікується, що крім бензинових двигунів об'ємом 1,2 л, 1,6 л, 1,8 л і 2 л кросовер Тойота Королла отримає дві гібридні модифікації. Прем'єра моделі може відбутися до кінця 2020 року.

Toyota Corolla може поділитися з новинкою платформою

Toyota Corolla може поділитися з новинкою платформою

toyota.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Toyota показала великий седан, який набагато крутіший за Camry.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
гібрид Toyota кросовер нові авто авто
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