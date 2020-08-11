Toyota готує автомобіль за 2,4 млн євро: він уже на підході

Компанія Toyota завершує будівництво нового гіперкара для перегонів "24 години Ле-Мана". Але крім гоночної версії, у цього авто також буде цивільна модифікація – її тираж складе не менше 20 екземплярів.

Видання The Supercar Blog дізналося деякі подробиці про майбутнє авто. Повідомляється, що автомобіль буде оснащуватися гібридною силовою установкою, в яку зокрема, увійде 2,4-літровий бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом. Загальна потужність агрегатів становитиме 1000 сил.

Новий гіперкар Toyota. Фото: thesupercarblog.com

Розганятися до 100 км/год новий гіперкар Тойота буде за 2,5 секунди, а до 200 км/год за 7 секунд. У плані дизайну дорожня версія буде схожа на гоночний варіант (на фото вище).

Новий гіперкар Toyota. Фото: thesupercarblog.com

Передбачається, що автомобіль буде коштувати 2,4 мільйона євро, а його перші поставки заплановані на 2022 рік.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota представила кращу Camry за останні 40 років.