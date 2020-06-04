Toyota Camry з зовнішнім виглядом BMW оцінили як вживану Octavia

В американському штаті Кентуккі виставили на продаж незвичайне авто. Це стара Toyota Camry Solara, яку стилізували під BMW 5-Series (E60). Крім того, якщо раніше це було звичайне купе, то зараз – кабріолет.

Від БМВ дісталася переднє облицювання, а саме, бампер, радіаторна решітка, оптика і кришка капота. Такий комплект обійшовся власнику у 3500 доларів.

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

В інтер'єрі також були проведені деякі зміни: наприклад, з'явилася мультимедійна система. При цьому як кузов, так і салон, отримали триколірне оформлення.

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

Ще 2200 доларів господар машини витратив на складний дах. Довершує весь цей незвичайний тюнінг нова вихлопна система.

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

Технічна начинка у Toyota Camry з особою BMW залишилася незмінною: під капотом базується 3,0-літровий V6, що видає 203 к.с. Двигун працює в парі з 4-ступіневим "автоматом".

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

Розлучитися зі своїм незвичайним кабріолетом американець готовий за 7500 доларів.

Toyota Camry з передньою частиною від BMW facebook.com/marketplace

Як раніше писав OBOZREVATEL, у США старий ЗАЗ-965А Запорожець оцінили у 18 000 доларів.