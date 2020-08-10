Топовий Mercedes-AMG стане потужним гібридом

Нове покоління спортивної версії флагманського седана S-Class від підрозділу AMG оснащуватиметься гібридним силовим агрегатом. Про це повідомляє портал Motor1.

Глобальна стратегія електрифікації модельного ряду торкнеться і найбільш потужні моделі бренду. Зокрема, планується оснастити гібридним силовим агрегатом топовий седан S-Class від AMG.

2021 Mercedes-AMG S 63 стане потужним гібридом. фото: motor1.com

Нагадаємо, що кілька років тому компанія демонструвала на автошоу в Женеві концептуальне "чотирьохдверне купе" GT Concept з гібридною силовою установкою потужністю 600 кВт (816 к.с.), а керівництво компанії обіцяло втілити концепт в реальність. Жорсткість екологічних норм примушує виробників активізувати свої зусилля і, як результат, в лінійці Mercedes-AMG з'явиться потужний гібрид.

2021 Mercedes-AMG S 63 стане потужним гібридом. фото: motor1.com

За даними ресурсу Mercedes-Benz Passion Blog, версія нового S-класу з індексом 63 отримає бензиновий мотор потужністю близько 600 к.с. і 201-сильний електромотор. Таким чином, віддача силової установки майбутнього флагмана складе близько 805 к.с. А відповідно до фірмового неймінгу, седан отримає довгу назву Mercedes-AMG S63 EQ Performance 4Matic +.

2021 Mercedes-AMG S 63 стане потужним гібридом. фото: motor1.com

Найцікавіше полягає в тому, що новинка буде доступна виключно в електрифікованому виконанні, а версії з традиційним ДВС більше не буде. Це цілком логічно, якщо згадати про так звану "корпоративну середню економію палива" (CAFE), американський стандарті, прийнятий ще в 70-і роки для підвищення паливної економічності. Адже основними споживачами потужних Mercedes-AMG є саме американські покупці, і в Штутгарті зовсім не мають наміру скорочувати свою частку ринку в США.

2021 Mercedes-AMG S 63 стане потужним гібридом. фото: motor1.com

Нове покоління Mercedes-Benz S-Class планують офіційно презентувати в первіх числах вересня, а поява "зарядженої" версії від AMG очікується на початку майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz показала інтер'єр MBUX нового S-Class.