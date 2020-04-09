Топовий електричний кросовер BMW: на одному заряді - 750 км!

У 2021 року BMW має вивести на ринок свій флагманський електромобіль – великий кросовер, який поки фігурує під кодовим ім'ям iNext. Німецьким ЗМІ вдалося дізнатися цікаві подробиці про цю новинку.

І стосуються вони, в першу чергу, найголовнішого – запасу ходу. За інформацією autobild.de, BMW iNext буде доступний з двома батареями на вибір: з молодшою його запас ходу складе 550 км, а зі старшою – вражаючі 750 км. Динаміка також буде оптимістичною: позначку в 100 км/год кросовер зможе долати за 3 секунди (на рівні топового ліфтбека Tesla Model S).

Концепт флагманського електричного кросовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Іншими фішками BMW iNext стануть величезні "ніздрі" псевдорадіаторної решітки (тобто, вони перекочують до серійної версії від однойменного концепту, який був представлений у 2018 році), а також просунута мультимедіа з великим тачскріном, якою можна буде керувати за допомогою голосу. Нарешті, те, про що ще стало відомо раніше, – у майбутнього електричного кросовера буде повноцінний автопілот.

Концепт флагманського електричного кросовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Концепт флагманського електричного кросовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Концепт флагманського електричного кросовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Концепт флагманського електричного кросовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що седан BMW 7-Series точно стане електричним. Крім того, баварці готують ще один електромобіль – водневу версію кросу X5.