Топовий електричний кросовер BMW: на одному заряді - 750 км!
У 2021 року BMW має вивести на ринок свій флагманський електромобіль – великий кросовер, який поки фігурує під кодовим ім'ям iNext. Німецьким ЗМІ вдалося дізнатися цікаві подробиці про цю новинку.
І стосуються вони, в першу чергу, найголовнішого – запасу ходу. За інформацією autobild.de, BMW iNext буде доступний з двома батареями на вибір: з молодшою його запас ходу складе 550 км, а зі старшою – вражаючі 750 км. Динаміка також буде оптимістичною: позначку в 100 км/год кросовер зможе долати за 3 секунди (на рівні топового ліфтбека Tesla Model S).
Іншими фішками BMW iNext стануть величезні "ніздрі" псевдорадіаторної решітки (тобто, вони перекочують до серійної версії від однойменного концепту, який був представлений у 2018 році), а також просунута мультимедіа з великим тачскріном, якою можна буде керувати за допомогою голосу. Нарешті, те, про що ще стало відомо раніше, – у майбутнього електричного кросовера буде повноцінний автопілот.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що седан BMW 7-Series точно стане електричним. Крім того, баварці готують ще один електромобіль – водневу версію кросу X5.