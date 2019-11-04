Топ-5 улюблених марок авто: що купували українці в жовтні

Минулий місяць став рекордним в Україні з продажу нових автомобілів.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". За даними аналітиків, у жовтні українські жителі купили й поставили на облік майже 9 тисяч нових легкових машин. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс майже на чверть.

Продажі авто newspress.co.uk

Найпопулярнішою маркою жовтня стала французька Renault, яку вибрали 1 834 покупці. Якщо порівняти з минулим роком, продажі виросли у 2,3 рази. Бестселером не тільки бренду, але й місяця став Renault Logan з підсумком 701 авто.

Renault Logan renault.ua

Друге місце посідає Toyota, продукцію якої вибрали 1233 українські користувачі. Незважаючи на втрату позиції в рейтингу, попит на нові автомобілі японського виробника виріс на 37%.

На третій позиції – корейська фірма Kia, за яку своїми заощадженнями проголосували 833 українські покупці. А з першої трійки у Kia найкраща динаміка – 60-відсоткове зростання продажів.

На четвертому місці німецький Volkswagen, продажі якого зросли на третину і склали 604 машини.

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Замикає п'ятірку найпопулярніших в Україні автомобільних брендів улюблена багатьма чеська Skoda, моделі якої користуються стабільним попитом українців. За жовтень 2019 року вдалося реалізувати 537 автівок, що лише на дві одиниці менше, ніж аналогічного періоду минулого року.

У Топ-10 найпопулярніших марок місяця увійшли: Nissan – 472 шт. (-22%); Hyundai – 463 шт. (+ 10%); Peugeot – 232 шт. (+ 40%); Mazda – 218 шт. (-17%) і Ford – 204 шт. (-34%).

Всього за 10 місяців 2019 року в Україні придбали 70,7 тисяч легкових автомобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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