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24 грудня • оновлено в 11:53
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ТОП-5 найбільш неефективних електромобілів

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Коли мова заходить про електромобілі, в першу чергу інтерес проявляється до запасу ходу. А ось про таку річ як енергоефективність, мало хто замислюється.

А даремно! Річ у тім, що часто електрокари з великим запасом ходу на практиці є найбільш "ненажерливими". Свою "значну" далекобійність вони компенсують батареями більшої ємності, а ось з точки зору "паливної" витрати (кількість споживаних кіловат-годин на 100 км пробігу), ці автомобілі – в явних аутсайдерах. І оскільки дана тема не особливо розкрита, OBOZREVATEL склав список електрокарів, у яких батарея великої ємності не є запорукою відмінної автономності ходу. (За основу було взято дані міжнародного електромобільного проекту Electric Vehicle Database).

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До списку були включені 5 електромобілів, які вже знаходяться у продажу. "Відправною точкою" є показник витрати більш ніж у 20 кВтг на 100 км пробігу: оптимальною вважається витрата на рівні 15-18 кВтг. Така, до слова, у Tesla Model 3 (14,7 кВтг), Nissan Leaf (16,4 кВтг), а також Hyundai Kona Electric (15,7 кВтг для батареї на 39 кВтг та 16 кВтг для АКБ на 64 кВтг).

Audi e-tron 55 quattro

Audi e-tron 55 quattro

Audi e-tron 55 quattro

cars.com

Електричний кросовер Audi на сьогодні є самим "ненажерливим" електромобілем – 23,4 кВтг на 100 км пробігу. І це при батареї 95 кВтг! Не дивно, що реальний запас ходу складає лише 370 км (при цьому до нещодавного оновлення він становив 355 км).

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

cars.com

Jaguar I-Pace у багатьох відношеннях відмінний електрокар, але ось з енергоефективністю у нього теж проблеми–22,9 кВтг/100 км.Батарея у "британця" встановлена на 90 кВтг, запас ходу – 370 км.

Porshe Taycan

Porshe Taycan

Porshe Taycan

cars.com

При розробці свого першого електромобіля Porsche робив акцент на продуктивність, жертвуючи як його енергоефективністю, так і запасом ходу. Підсумок – 22,3 кВтг /100 км для версії Turbo та 22,9 кВтг для Turbo S. А ось, до речі, у неспортивних варіантів – Taycan 4S і 4 S Plus показники ще більш-менш – 20 і 20,4 кВтг відповідно.

Батарея у "турбованих" версій - на 93,4 кВтг, Щодо "есок, вони використовують 79,2-кілловатт-годинний блок. Запас ходу варіюється від 365 до 410 км.

Mercedes EQC 400 4MATIC

Mercedes EQC 400 4MATIC

Mercedes EQC 400 4MATIC

cars.com

Ще один німецький преміальний кросовер, який активно "їсть" енергію – Mercedes EQC 400 4MATIC. Він споживає 22,2 кВтг на 100 км. Батарея – 85 кВтг, реальний запас ходу – 360 км.

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Tesla Model X Performance

Tesla Model X Performance

Tesla Model X Performance

cars.com

Високопродуктивна версія кросовера Tesla Model X, яка замикає цей рейтинг, також не дуже заощаджує запаси своєї батареї. При 100-кіловат-годинній батареї машина споживає 21,3 кВтг на 100 км пробігу. Автономність ходу від зарядки до зарядки – 445 км.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як зберегти запас ходу електромобіля взимку.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі рейтинг
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