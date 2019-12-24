ТОП-5 найбільш неефективних електромобілів

Коли мова заходить про електромобілі, в першу чергу інтерес проявляється до запасу ходу. А ось про таку річ як енергоефективність, мало хто замислюється.

А даремно! Річ у тім, що часто електрокари з великим запасом ходу на практиці є найбільш "ненажерливими". Свою "значну" далекобійність вони компенсують батареями більшої ємності, а ось з точки зору "паливної" витрати (кількість споживаних кіловат-годин на 100 км пробігу), ці автомобілі – в явних аутсайдерах. І оскільки дана тема не особливо розкрита, OBOZREVATEL склав список електрокарів, у яких батарея великої ємності не є запорукою відмінної автономності ходу. (За основу було взято дані міжнародного електромобільного проекту Electric Vehicle Database).

До списку були включені 5 електромобілів, які вже знаходяться у продажу. "Відправною точкою" є показник витрати більш ніж у 20 кВтг на 100 км пробігу: оптимальною вважається витрата на рівні 15-18 кВтг. Така, до слова, у Tesla Model 3 (14,7 кВтг), Nissan Leaf (16,4 кВтг), а також Hyundai Kona Electric (15,7 кВтг для батареї на 39 кВтг та 16 кВтг для АКБ на 64 кВтг).

Audi e-tron 55 quattro

Audi e-tron 55 quattro cars.com

Електричний кросовер Audi на сьогодні є самим "ненажерливим" електромобілем – 23,4 кВтг на 100 км пробігу. І це при батареї 95 кВтг! Не дивно, що реальний запас ходу складає лише 370 км (при цьому до нещодавного оновлення він становив 355 км).

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace cars.com

Jaguar I-Pace у багатьох відношеннях відмінний електрокар, але ось з енергоефективністю у нього теж проблеми–22,9 кВтг/100 км.Батарея у "британця" встановлена на 90 кВтг, запас ходу – 370 км.

Porshe Taycan

Porshe Taycan cars.com

При розробці свого першого електромобіля Porsche робив акцент на продуктивність, жертвуючи як його енергоефективністю, так і запасом ходу. Підсумок – 22,3 кВтг /100 км для версії Turbo та 22,9 кВтг для Turbo S. А ось, до речі, у неспортивних варіантів – Taycan 4S і 4 S Plus показники ще більш-менш – 20 і 20,4 кВтг відповідно.

Батарея у "турбованих" версій - на 93,4 кВтг, Щодо "есок, вони використовують 79,2-кілловатт-годинний блок. Запас ходу варіюється від 365 до 410 км.

Mercedes EQC 400 4MATIC

Mercedes EQC 400 4MATIC cars.com

Ще один німецький преміальний кросовер, який активно "їсть" енергію – Mercedes EQC 400 4MATIC. Він споживає 22,2 кВтг на 100 км. Батарея – 85 кВтг, реальний запас ходу – 360 км.

Tesla Model X Performance

Tesla Model X Performance cars.com

Високопродуктивна версія кросовера Tesla Model X, яка замикає цей рейтинг, також не дуже заощаджує запаси своєї батареї. При 100-кіловат-годинній батареї машина споживає 21,3 кВтг на 100 км пробігу. Автономність ходу від зарядки до зарядки – 445 км.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як зберегти запас ходу електромобіля взимку.

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