ТОП-30 кросоверів і позашляховиків, які ламаються найменше

Американське агентство JD Power назвало найкращі автомобілі класу SUV останніх років. До нього входять кросовери, позашляховики і пікапи.

Як з'ясував OBOZREVATEL, представлений рейтинг є продовженням раніше опублікованого списку надійних авто, однак якщо раніше це був загальний рейтинг, то зараз акцент зроблений саме на позашляховиках – як найпопулярнішому сегменті автомобілів в світі.

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Рейтинг JD Power ґрунтується на результатах опитування приблизно 36 000 американців, які володіють автомобілями 2017 року випуску. Опитували їх на предмет несправностей та "глюків" своїх машин. Основним критерієм оцінки слугувала кількість несправностей в тій чи іншій моделі на 100 авто.

У підсумку, вийшли наступні результати:

малі кросовери:

Opel Mokka (в США – Buick Encore), Kia Niro і VW Tiguan

малі преміальні кросовери:

Mercedes GLA, Audi Q3 і BMW X1

компактні кросовери:

Chevrolet Equinox, GMC Terrain і Toyota RAV4

компактні преміальні кросовери:

Porsche Macan, Lexus NX і BMW X3

средньорозмірні SUV:

Toyota 4Runner, Kia Sorrento і Buissk Enclave

средньорозмірні преміальні SUV:

Lexus GX460, Сadillac XT5 і Lexus RX350

повнорозмірні позашляховики:

Chevrolet Tahoe, Nissan Armada і Chevrolet Suburban

пікапи середнього класу:

Nissan Navara, Honda Ridgeline і Toyota Tasoma

повнорозмірні легкі пікапи:

Ford F-150, Toyota Tundra і Ram 1500

повнорозмірні важкі пікапи:

Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD і Ram 2500/3500

Також OBOZREVATEL рекомендує ознайомитися з іще одним списком найнадійніших кросоверів, але вже складений німцями.

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