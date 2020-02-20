ТОП-30 кросоверів і позашляховиків, які ламаються найменше

Американське агентство JD Power назвало найкращі автомобілі класу SUV останніх років. До нього входять кросовери, позашляховики і пікапи.
Як з'ясував OBOZREVATEL, представлений рейтинг є продовженням раніше опублікованого списку надійних авто, однак якщо раніше це був загальний рейтинг, то зараз акцент зроблений саме на позашляховиках – як найпопулярнішому сегменті автомобілів в світі.
BMW X1
bmwblog.com
Рейтинг JD Power ґрунтується на результатах опитування приблизно 36 000 американців, які володіють автомобілями 2017 року випуску. Опитували їх на предмет несправностей та "глюків" своїх машин. Основним критерієм оцінки слугувала кількість несправностей в тій чи іншій моделі на 100 авто.
У підсумку, вийшли наступні результати:
малі кросовери:
Opel Mokka (в США – Buick Encore), Kia Niro і VW Tiguan
малі преміальні кросовери:
Mercedes GLA, Audi Q3 і BMW X1
компактні кросовери:
Chevrolet Equinox, GMC Terrain і Toyota RAV4
компактні преміальні кросовери:
Porsche Macan, Lexus NX і BMW X3
средньорозмірні SUV:
Toyota 4Runner, Kia Sorrento і Buissk Enclave
средньорозмірні преміальні SUV:
Lexus GX460, Сadillac XT5 і Lexus RX350
повнорозмірні позашляховики:
Chevrolet Tahoe, Nissan Armada і Chevrolet Suburban
пікапи середнього класу:
Nissan Navara, Honda Ridgeline і Toyota Tasoma
повнорозмірні легкі пікапи:
Ford F-150, Toyota Tundra і Ram 1500
повнорозмірні важкі пікапи:
Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD і Ram 2500/3500
Також OBOZREVATEL рекомендує ознайомитися з іще одним списком найнадійніших кросоверів, але вже складений німцями.
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