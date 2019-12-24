Оприлюднена статистика найпопулярніших автомобілів за версією Google на ринках США і ряду європейських країн.
Британський портал Click4reg поділився статистикою пошукових запитів Google за минулий рік. Для найбільш якісної оцінки запитів користувачів, британці пропонують познайомитися з перевагами жителів провідних європейських країн і США.
Tesla Model 3
tesla.com
Великобританія
Консервативні жителі Туманного Альбіону найбільше цікавилися в 2019 році маркою Mercedes-Benz. На частку німецького бренду припало близько 368 тисяч запитів в Google щомісяця. Конкуренти з Audi і BMW опинилися також досить затребувані, але трохи поступилися, зібравши близько 301 тисячі запитів кожен, тобто приблизно 825 запитів в день. Найбільш популярним британським брендом у користувачів мережі став Vauxhall ( Opel ), який посів 5-е місце з результатом 246 тисяч запитів.
ТОП-20 найпопулярніших автомобілів за версією Google
США
Уподобання американців виявилися більш радикальними. Переможцем рейтингу в США став бренд Tesla. Результат вражає – 2,24 мільйона людей цікавилися дітищем Ілона Маска, а найбільшим "попитом" користувався електричний седан Model 3, який привернув увагу 673 тисяч автолюбителів. На другому місці опинився шанований багатьма бренд Toyota. Продукцію японської компанії шукали 1,83 мільйона жителів США, а найбільший інтерес викликав позашляховик Highlander. Третє місце в рейтингу зайняв американський Ford 1,22 млн і нове покоління позашляховика Explorer, презентація якого відбулася в Детройті в січні 2019 року.
ТОП-20 найпопулярніших автомобілів за версією Google
Італія
Темпераментні італійці здивували... Незважаючи на свій патріотизм багато поглядають у бік Volkswagen, причому, таких ентузіастів виявилося близько 368 тисяч. Ще більшим здивуванням були наступні два рядки рейтингу, де виявилися Mercedes-Benz і Audi з результатами 301 тисяча запитів щомісяця. А ось "народний" FIAT виявився лише на 10-му місці з результатом 246 тисяч.
ТОП-20 найпопулярніших автомобілів за версією Google
Німеччина
Жителі Німеччини виявилися більш передбачувані. Для них Mercedes-Benz як і раніше є еталонним автомобілем, а цікавляться продукцією майстрів зі Штутгарта щомісяця приблизно 673 тисяч німців. У трійці лідерів користувальницьких симпатій – конкуренти з Audi і BMW з результатом 550 тисяч. Як не дивно, але найбільше продаваний в Німеччині Volkswagen Golf взагалі не потрапив до вибірки. Честь сім'ї захищав новий компактний кросовер VW T-Roc з результатом 18100 запитів.
ТОП-20 найпопулярніших автомобілів за версією Google
Франція
У Франції з прагматизмом і патріотизмом теж все в порядку. Тут лідирує бренд Peugeot, який зібрав 550 тисяч запитів на місяць. У трійці лідерів Volkswagen і Renault, кожен з яких набрав близько 450 тисяч.
ТОП-20 найпопулярніших автомобілів за версією Google
Як писав раніше OBOZREVATEL, українські покупці голосують своїми заощадженнями за французькі авто або старі іномарки.
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