Топ-10 кращих автомобільних двигунів 2019 року: всі подробиці

Стали відомі результати конкурсу на кращий автомобільний двигун Wards 10 Best Engine, що проводиться американською компанією Wards IS Automotive.

BMW M340i

Про це повідомляє інтернет-портал організаторів. Цьогоріч вперше з 1995 року конкурс отримав нову назву Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems – "10 Кращих двигунів і силових агрегатів від Wards". Поява в назві "силових агрегатів" обумовлено тим фактом, що в конкурсі все частіше стали брати участь автомобілі на електротязі і гібридні моделі.

Chevrolet Corvette Stingray

Журі обрало 10 фіналістів із 26-ти нових або суттєво модернізованих силових агрегатів для авто різних класів, що з'явилися в 2019 році. Цього року за умовами конкурсу в ньому брали участь автомобілі вартістю не більше $65 000. Всі претенденти на перемогу в перебігу двох місяців проходили дорожні випробування на дорогах штату Мічиган, США.

Ford Mustang

Члени журі оцінювали різні параметри силових агрегатів, в тому числі потужність, крутний момент, рівень шуму і вібрацій, паливну економічність і використання передових технологій.

GMC Sierra

Вперше за останні 11 років конкурсу в списку фіналістів опинилися відразу три рядних "шістки". Ще одним цікавим фактом стало участь відразу чотирьох авто з тяговими або допоміжними електромоторами, причому, третій рік поспіль.

Honda Accord Hybrid

У нинішньому конкурсі перемогу здобули два спорткара, три сімейних седана, два авто преміум класу, два пікапи і один електричний кросовер. Повний список фіналістів (в алфавітному порядку) виглядає так:

Топ-10 кращих автомобільних двигунів 2019 року

"Автомобільна промисловість робить величезні успіхи, продовжуючи розробляти інноваційні ДВС, одночасно вкладаючи кошти в гібриди, акумуляторні батареї, гібриди на 48 В і установки з водневими паливними елементами", – зазначає директор конкурсу Дрю Вінтер.

Hyundai Sonata

Hyundai Kona EV

Список переможців відображає тренди індустрії, яка намагається запропонувати пікапи, які не потребують V8 під капотом, сімейні авто, що не потребують потужних V6 і електричні кросовери, здатні приносити задоволення від їзди.

Mercedes-Benz GLE450

У список учасників потрапили кілька двигунів, які вже були відзначені призами в торішньому конкурсі. Серед них – 3-літровий турбований мотор BMW, двигун Ram Pentastar eTorque, 4-циліндрова гібридна силова установка Honda, електромотор Hyundai, а також 4-циліндровий двигун Nissan VC-Turbo.

Nissan Altima

Переможці конкурсу отримають свої нагороди 16 січня 2020 року на урочистій церемонії WardsAuto Engine & Propulsion Summit в Детройті.

Ram 1500

Як писав раніше OBOZREVATEL, європейська організація Euro NCAP провела фінальну серію краш-тестів 2019 року.

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