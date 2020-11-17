ТОП-10 автомобілів, які ідеально підійдуть жінкам

Знайти ідеальний жіночий автомобіль – не таке просте завдання, як може здатися. АвтоОбоз вирішив серйозно розібратися в цьому питанні, щоб виділити ТОП-10 кращих авто.

Ми намагалися підібрати найбільш неочевидні пропозиції, які точно привернуть найсимпатичніших покупців набором важливих якостей. Однак пропонуємо почати з найпростіших варіантів, які передусім спадають на думку. Хоча і з ними все не так просто.

Існує стереотип, що жіночий автомобіль має бути маленьким, рожевим і миловидним. Це абсолютно застаріла думка, яка водночас сформована певним ринковим попитом. Виробники постійно заграють із яскравими кольорами, а дівчата з радістю реагують на "милий" дизайн. Щоправда, не всі.

Проте, якщо вам здається, що саме такий автомобіль підходить для жінки, можна звернути увагу на будь-яку іміджеву модель, яка потрапляє під такий стереотип – Mini, Fiat 500, VW Beetle. І справа не лише в дизайні. Компактні розміри кузова виручають у тісних міських просторах і дозволяють почуватися впевненіше за кермом – це стосується не тільки жінок.

Водночас практичніші покупці прекрасної половини людства звертають увагу на те, скільки автомобілів можна отримати за конкретну суму грошей. Дуже сімейний підхід. У цьому разі на допомогу приходять бюджетні моделі на кшталт Renault Logan і Peugeot 301. Ці практичні седани завжди дешевші та більші від "гламурних" гетчбеків, про які ми говорили раніше. Ще й багажник більш місткий.

Якщо необхідно зробити вибір у ще більш практичний бік, варто звернути увагу на універсал або навіть мінівен. Skoda Octavia Combi і Citroen Berlingo відмінно впораються з поставленими завданнями і зуміють розмістити кілька дітей та величезну кількість багажу.

Популярність кросоверів сьогодні беззаперечна. Тому дівчата часто звертають увагу на SUV. Одна з найпопулярніших пропозицій у цьому сегменті на українському ринку – компактний кросовер Toyota RAV4. Безпрограшний варіант. Фактично, модель здатна запропонувати майже все те саме, що й вищезазначені машини, але доповнює список своїх достоїнств сучасним стильним дизайном. Щодо позиціонування RAV4 – абсолютний унісекс, тому модель так популярна у всьому світі.

З функціональними рішеннями та прикрасами на колесах розібралися. Але жінкам подобаються елегантні автомобілі .Що можна запропонувати в такому стилі? Це розкриває проблему сучасного автопрому: майже всі нові моделі виглядають дуже агресивно та навіть брутально. Деяких покупців це відштовхує. Не дивно, що жінки рідко можуть уявити себе за кермом умовної Audi – у більшості німецькі машини виглядають суворо.

Але на ринку ще залишилися автомобілі, які можуть порадувати приємною стилістикою і досить спокійним дизайном. Візуальний релакс на колесах – це седан Hyundai Grandeur. "М'які" форми, плавні лінії та жодного натяку на агресію – цей корейський седан немов пливе над дорогою, як шовкова хустка, навіть коли стоїть на парковці.

Цікаво, що в цьому ж сегменті можна відзначити ще один седан бізнес-класу. Toyota Camry, яку чомусь прийнято вважати виключно чоловічим вибором, в актуальному поколінні виглядає набагато елегантнішою за своїх попередників, зовсім не здається потужною або швидкою та натякає на м'який, комфортний хід.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про автомобілі, які найкраще підходять для купівлі у 2020 році. Кожен, хто вибирає ці моделі, залишається дуже задоволеним своєю новою машиною.