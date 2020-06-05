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5 червня • оновлено в 10:40
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Тест трьох безглуздих китайських автомобілів закінчився їхнім знищенням

3.2т
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Китайські блогери взяли на тест трійку неймовірно недоладних і безглуздих автомобілів, які випускаються та продаються в їхній країні. Результатом затії стало досить динамічне й кумедне відео завдовжки цілих 1,5 години.

Всі три автомобілі взагалі важко назвати транспортними засобами. Перший з них – це дешева та не дуже вдала копія Bugatti Chiron. Він більше схожий на ящик для інструментів, ніж на машину. Псевдогіперкар оснащений маленьким бензиновими мотором, але користі з нього небагато – це диво техніки взагалі, можна сказати, не їде.

Тест китайських автомобілів

Тест китайських автомобілів

Скриншот відео

Друга машина – малюк-електрокар Dayang Chok. Серед його "переваг" – перелякана "мордочка" і неймовірно маленький салон, в якому помістяться лише люди невеликого зросту. А ще він трясеться й гуркоче від найменшого подиху вітру.

Нарешті, третій автомобіль – триколісний гетчбек із "обличчям" VW Polo. Йому так і хочеться додати ще одне колесо: в разі різких маневрів автомобіль сильно крениться та чіпляється кузовом об дорогу. Словом, суцільне розчарування.

Протягом усього тесту блогери не могли приховати своїх емоцій – без сміху випробовувати машини було неможливо. Але особливі веселощі настали на 38-й хвилині, коли машини перевірили в драг-рейсингу. А ось закінчується ролик краш-тестом трійки, тобто повним знищенням.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто китайський автомобіль краш-тест тест-драйв видео
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