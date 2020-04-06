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6 квітня • оновлено в 17:36
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Тест 12 електромобілів на запас ходу: цікаві результати

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Офіційний запас ходу та реальна "далекобійність" – дещо різні речі. Часто електромобіль в реальних умовах проїжджає менше, ніж заявляється. У цьому на власній практиці переконалися британські журналісти.

На сьогодні існує три методики оцінки пробігу електромобілів – за європейським циклом NEDC (New European Driving Cycle, новий європейський цикл водіння), за міжнародним циклом WLTP (World Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, всесвітня узгоджена процедура випробувань транспортних засобів малої вантажопідйомності) та за EPA (Environmental Protection Agency, Агентство з охорони довкілля США). Найбільш точним з цих циклів вважається EPA (в той час як NEDC відверто застарів – вважається, що він дають оцінки, які приблизно на 30% перевищують реально досяжні відстані), хоча і він далекий від реальності. Тому журнал Autocar вирішив внести ясність в це питання – його оглядачі протестували 12 новітніх електромобілів, щоб з'ясувати, скільки кілометрів кожен з них може проїхати в реальних умовах.

Nissan Leaf e +

Nissan Leaf e +

autocar.com

Загальним підсумком цих випробувань стали кілька цікавих висновків. По-перше, підтвердилося, що EPA є найбільш наближеним до реальності циклом (при тому що WLTP – найсвіжіша методика), хоча він чомусь завищує пробіг електромобілів Tesla. По-друге, було встановлено, що наявність великої батареї ще не гарантує більший запас ходу. Наприклад, Hyundai Kona Electric, який оснащений АКБ ємністю 64 кВтг, проїхав набагато далі, ніж Tesla Model X P100D, в арсеналі якої акумулятор на 100 кВтг. Тобто, в даному випадку важливіша енергоефективність автомобіля. Втім, до тесту Autocar також потрібно ставитися скептично – невідомо, наскільки журналісти були об'єктивні під час випробувань і чи всі автомобілі перебували в рівних умовах.

Hyundai Kona

Hyundai Kona

autocar.com

Tesla Model X

Tesla Model X

autocar.com

Втім, як би там не було, на виході вийшла наступна картина (до дужок вказаний запас ходу, який встановили журналісти, після – офіційні числа):

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що схожий тест провели норвежці – вони зазнали 20 електрокарів на запас ходу, тільки не в теплих, а зимових умовах.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Tesla Hyundai Nissan Mercedes-Benz Audi BMW Renault Kia Jaguar
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