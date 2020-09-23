Tesla завдала конкурентам чергового удару

Керівник компанії Tesla Ілон Маск представив нову версію флагманської моделі Tesla S, яка позначається Plaid.

Про це повідомляється на сайті виробника. Довгоочікувана новинка змусить конкурентів на деякий час втратити сон і спокій, щоб гідно відповісти на черговий виклик Ілона Маска. Версія Plaid отримала у своє розпорядження три електромотори сумарною потужністю 1100 к.с., які відправляються до всіх ведучих коліс.

За словами виробника, седан здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 2 секунди, а максимальна швидкість досягає 320 км/год.

Причому Model S Plaid не тільки швидкий, але й досить практичний автомобіль. Обіцяний запас ходу перевищує 520 миль (837 км). Стандартна комплектація передбачає функцію автопілота. Вартість Tesla Model S Plaid стартує з $139 990, а перші екземпляри новинки надійдуть до покупців у кінці майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, керівник Tesla Ілон Маск анонсував нові акумулятори для Tesla.